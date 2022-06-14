Значний відсоток випускників, які виїхали з України, залишиться для навчання за кордоном, - в. о. директора УЦОЯО Бойко

В. о. директора Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Валерій Бойко вважає, що значний відсоток випускників, які виїхали з України, залишиться за кордоном для навчання в іноземних вишах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я чудово розумію, що ті майже 30 тис. учасників, які виїхали за кордон, складатимуть НМТ лише з однією метою, будемо чесні, - мати запасний варіант на той випадок, якщо їм не вдасться вступити до закладів освіти Німеччини, Польщі, Франції, Великої Британії, США. Значний відсоток залишиться для навчання за кордоном", - сказав він на брифінгу у національному Медіацентрі "Україна - Укрінформ" у вівторок удень.

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За його словами, майже 28 тис. випускників мають намір складати національний мультипредметний тест (НМТ) за кордоном.

Як повідомлялося, участь у НТМ підтвердили 229 013 осіб, із них 201 089 - складатимуть тест в Україні.