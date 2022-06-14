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Окупанти все частіше застосовують проти України радянські типи крилатих ракет, - Повітряні сили ЗСУ

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Окупанти все частіше застосовують проти України радянські типи крилатих ракет, - Повітряні сили ЗСУ
Російські окупанти застосовують свою авіацію дистанційно, з території Білорусі, Чорного моря та Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Останнім часом зберігається тенденція до економії цих високоточних дорогих ракет. На сьогоднішній день ворог все частіше застосовує радянські типи крилатих ракет, такі як авіаційна ракета Х-59 і ракета Х-22 - одна з найбільш руйнівних ракет, які запускає противник", - зазначив він.

За словами Ігната, маса бойової частини ракети Х-22 становить 900 кг, і вона завдає надзвичайно сильних руйнувань.

"Ця ракета має суттєвий величезний недолік - що вона летить не в ціль, не завжди влучає туди, куди її направили, і дуже часто об'єктами руйнувань стають цивільні об'єкти інфраструктури з людськими жертвами", - додав речник Повітряних сил.

Ігнат поінформував, що окупанти вже близько 2 місяців не залітають на територію України, яку контролює ЗСУ.

"Противник застосовує свою авіацію дистанційно, з території Білорусі, Чорного моря, Росії, насамперед це стратегічні бомбардувальники Ту-160 і Ту-95, які випускають по нашій території високотехнологічні ракети, які дуже дорогі, одна ракета коштує мільйони доларів. Ракета "Калібр "Морського базування також коштує чимало", - пояснив Ігнат.

Також читайте: 12 червня Повітряні сили збили ворожий Су-34 в районі Ізюму. Знищено склад ракетно-артилерійського озброєння окупантів

Топ коментарі

  • Super Gut
    👉Коли кучма був президентом України, а тимошенко займала пост віце-прем'єра України з проблем паливно-енергетичного комплексу, то у 1999-2001 роках Україна передала росії в якості розрахунку за природний газ:

    ‼️Вісім стратегічних винищувачів Ту-160;

    ‼️Три винищувача Ту-95МС;

    ‼️близько 600 крилатих ракет Х-22, що стояли на озброєнні.


    Чому ці тварюки досі не на нарах 🤬🤬🤬

  • Владислав Васильченко
    в 1999 р. Кучма Л. передав роzії як оплату за постачання природного газу 575 ракет Х-55 і Х-55СМ
  • Victor Frey
    таких президентів ми заслужили..перші роздали ядерную зброю за папірець та озброєння за вонючий газ який потім лазаренки з тимошенками перепродали в Європу втридорога. Останній же розпорядився не стріляти та от сьогодні відчитав Байдена бо бачите нам тут не надали інформацію про напад путіна....
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