Окупанти все частіше застосовують проти України радянські типи крилатих ракет, - Повітряні сили ЗСУ

Російські окупанти застосовують свою авіацію дистанційно, з території Білорусі, Чорного моря та Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Останнім часом зберігається тенденція до економії цих високоточних дорогих ракет. На сьогоднішній день ворог все частіше застосовує радянські типи крилатих ракет, такі як авіаційна ракета Х-59 і ракета Х-22 - одна з найбільш руйнівних ракет, які запускає противник", - зазначив він.

За словами Ігната, маса бойової частини ракети Х-22 становить 900 кг, і вона завдає надзвичайно сильних руйнувань.

"Ця ракета має суттєвий величезний недолік - що вона летить не в ціль, не завжди влучає туди, куди її направили, і дуже часто об'єктами руйнувань стають цивільні об'єкти інфраструктури з людськими жертвами", - додав речник Повітряних сил.

Ігнат поінформував, що окупанти вже близько 2 місяців не залітають на територію України, яку контролює ЗСУ.

"Противник застосовує свою авіацію дистанційно, з території Білорусі, Чорного моря, Росії, насамперед це стратегічні бомбардувальники Ту-160 і Ту-95, які випускають по нашій території високотехнологічні ракети, які дуже дорогі, одна ракета коштує мільйони доларів. Ракета "Калібр "Морського базування також коштує чимало", - пояснив Ігнат.

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