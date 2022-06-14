Італія підтримуватиме Україну на шляху до завершення війни та у прагненні стати частиною ЄС, - прем’єр Драгі

Італійський уряд і надалі підтримуватиме Україну в її прагненні стати частиною Європи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ANSA.

"Уряд Італії продовжуватиме працювати над якнайшвидшим припиненням вогню та мирними переговорами на умовах, які Україна вважатиме прийнятними. Італія підтримує й продовжить підтримувати Україну та її прагнення бути частиною Європи", – сказав глава італійського уряду Маріо Драгі на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннеттом у Римі, 14 червня.

Він також заявив, що обговорював з Беннеттом блокаду Росією українських портів, яка зупиняє експорт зерна з країни, а також сприяє ризику продовольчої катастрофи у світі.

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"Ми повинні працювати якнайшвидше, щоб мати безпечні коридори для транспортування зерна. У нас дуже мало часу, тому що через кілька тижнів новий урожай буде готовий, і його неможливо буде зберігати", - зазначив Драгі.

Глава італійського уряду подякував Ізраїлю за його спроби посередництва щодо російсько-української війни.

У свою чергу, прем’єр-міністр Нафталі Беннетт заявив, що Ізраїль допоможе європейським країнам з альтернативою російському газу.

"Ізраїль зможе допомогти Європі, видобуваючи природний газ, і це чудова новина", - сказав Беннетт.

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