Італія підтримуватиме Україну на шляху до завершення війни та у прагненні стати частиною ЄС, - прем’єр Драгі
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ANSA.
"Уряд Італії продовжуватиме працювати над якнайшвидшим припиненням вогню та мирними переговорами на умовах, які Україна вважатиме прийнятними. Італія підтримує й продовжить підтримувати Україну та її прагнення бути частиною Європи", – сказав глава італійського уряду Маріо Драгі на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннеттом у Римі, 14 червня.
Він також заявив, що обговорював з Беннеттом блокаду Росією українських портів, яка зупиняє експорт зерна з країни, а також сприяє ризику продовольчої катастрофи у світі.
"Ми повинні працювати якнайшвидше, щоб мати безпечні коридори для транспортування зерна. У нас дуже мало часу, тому що через кілька тижнів новий урожай буде готовий, і його неможливо буде зберігати", - зазначив Драгі.
Глава італійського уряду подякував Ізраїлю за його спроби посередництва щодо російсько-української війни.
У свою чергу, прем’єр-міністр Нафталі Беннетт заявив, що Ізраїль допоможе європейським країнам з альтернативою російському газу.
"Ізраїль зможе допомогти Європі, видобуваючи природний газ, і це чудова новина", - сказав Беннетт.