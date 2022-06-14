30 країн надають Україні підтримку у розмінуванні території

Допомогу для України у проведенні розмінування території надають 30 країн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ повідомила речниця Міністерства внутрішніх справ України Альона Матвєєва.

Вона зауважила, що масштаби забруднення територій вибухонебезпечними предметами та інтенсивність робіт потребують залучення й постійного оновлення ресурсів. Насамперед йдеться про забезпечення підрозділів пожежно-рятувальною технікою і технікою для розбору завалів, засобами індивідуального захисту для рятувальників тощо.

"Європейські країни готові й надалі надавати нам необхідну підтримку (для розмінування - ред). Один із каналів, що вже ефективно працює, — Європейський механізм цивільного захисту... продовжує забезпечувати допомогу для України силами 30 країн: залучено всі 27 країн ЄС, а також Норвегія, Туреччина і Північна Македонія", - сказала Матвєєва.

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Вона уточнила, що за понад 100 днів війни Україні надали 40 тисяч тонн підтримки для розмінування, зокрема, близько 400 пожежно-рятувальних машин, спецобладнання та одягу, необхідних українським рятувальникам у знешкоджені "спадщини" російських військ.

Крім того, Матвєєва зауважила, що 18 міжнародних організацій виявили бажання надати гуманітарну допомогу для розмінування, також триває робота над проєктами з розмінування із залученням закордонних експертів.

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