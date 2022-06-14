Нового голову Конституційного суду обрати не змогли

Вибори голови Конституційного суду відбувалися 14 червня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт КС.

"Сьогодні, 14 червня, відбулося спеціальне пленарне засідання Суду з обрання голови Конституційного суду України. Голову Конституційного суду України на цьому засіданні не обрано. Нові вибори голови Суду будуть проведені на одному з наступних спеціальних пленарних засідань Суду", - йдеться у публікації.

Як повідомила у телеграмі народна депутатка з фракції "Слуга народу", заступниця голови комітету Верховної Ради з питань правової політики Ольга Совгиря, жоден кандидат на цю посаду не отримав необхідну кількість голосів.

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За її словами, вибори голови КСУ відбуваються шляхом таємного голосування суддями. Обраним вважається кандидат, за якого проголосує не менше 10 суддів.

"Якщо жоден із кандидатів на посаду голови суду не одержав необхідної кількості голосів, проводяться нові вибори не пізніше ніж через місяць з дня проведення попередніх виборів", - зазначила вона.

Відтак, повторні вибори мають відбутися не пізніше 15 липня.

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