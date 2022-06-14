Візит Макрона до Києва - "один з варіантів", рішення ще немає, - речниця французького уряду

Можливий візит президента Франції Еммануеля Макрона в Україну є одним із "декількох варіантів", але ще нічого не вирішено.

Про це повідомила речниця уряду Франції Олівія Грегуар, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Можливий візит президента Франції Еммануеля Макрона до столиці України Києва є одним із "декількох варіантів", які наразі перебувають на столі, хоча твердого рішення щодо цього ще не ухвалено, заявила речник уряду Олівія Грегуар", - йдеться у повідомленні телеканалу France 24.

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Раніше німецька газета Bild am Sonntag повідомила, що канцлер Німеччини Олаф Шольц вирушить до Києва у четвер із Макроном та прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі. Посольство Франції в Україні спочатку підтвердило візит президента. А потім спростувало свій коментар.