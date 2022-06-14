Єврокомісія оголосить рішення щодо заявок України, Молдови та Грузії на членство в ЄС 17 червня, - прессекретар

У п'ятницю, 17 червня, Єврокомісія (ЄК) має надати висновки за заявками України, Молдови та Грузії на статус держав-кандидатів на вступ до ЄС, заявив прессекретар ЄК Ерік Мамер.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я бачив у пресі, що нібито комісія вчора вже ухвалила рішення. Це повністю хибна інформація. Вчора комісія абсолютно нічого не вирішила. Вона провела аналітичні дебати, які дають змогу членам колегії висловити своє бачення ситуації. І все це з метою підготовки рішення, яке буде оголошено у п'ятницю", - сказав прессекретар у вівторок на брифінгу у Брюсселі.

"Тобто, колегія підготувалася до цих (остаточних) дебатів, служби (ЄК) доопрацьовують документи за рішенням. У четвер буде засідання директорів кабінетів (єврокомісарів), яке має підтвердити, чи все гаразд із порядком денним колегії на п'ятницю, включаючи, зокрема, цей пункт. І у п'ятницю у колегії відбудуться дебати і буде оголошено висновок", - пояснив Мамер.

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Він наголосив, що це звичайна процедура. "Іноді буває, що минає менше часу між попередніми дебатами та рішенням. Все залежить від обставин. Але немає нічого виняткового щодо роботи з цього досьє в цьому контексті", - сказав представник ЄК.

Відповідаючи на запитання, прессекретар відмовився будь-яким чином передбачати можливе рішення єврокомісарів у п'ятницю. "Будуть запропоновані висновки щодо кожної з трьох кандидатур", - зазначив Мамер.

Після винесення висновку ЄК державам-членам ЄС варто розглядати питання, наскільки переконливими є аргументи Єврокомісії щодо ухваленого рішення, підсумував прессекретар.

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