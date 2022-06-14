В України є засоби протиповітряної оборони, але не протиракетної. Тому не вдається збивати всі ракети окупантів, - Повітряні сили ЗСУ
Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"У нас є засоби протиповітряної оборони на озброєнні, а не протиракетної оборони. Основне завдання наших зенітно-ракетних комплексів - це літальні апарати ворога - літаки і гвинтокрили. Але ми збиваємо і крилаті ракети. Так, на жаль, не всі", - пояснив він.
Відповідаючи на питання, чому не вдається збити відбити всі удари, Ігнат зазначив, що російські ракети спроектовані з використанням нових технологій і можуть літати на наднизьких висотах - від 50 метрів. Тоді їх стає складно виявити, а в окремих ситуаціях снаряди можуть зникати з радарів.
"Вона може летіти, скажімо, по руслу Дністра, як це було з початку війни, і вона зникає з радарів, і не всі засоби ППО можуть знищувати", - додав Ігнат.