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В України є засоби протиповітряної оборони, але не протиракетної. Тому не вдається збивати всі ракети окупантів, - Повітряні сили ЗСУ

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В України є засоби протиповітряної оборони, але не протиракетної. Тому не вдається збивати всі ракети окупантів, - Повітряні сили ЗСУ
Повітряні сили України використовують засоби протиповітряної, а не протиракетної оборони. Їх основна ціль - ворожі літаки і гвинтокрили. Крилаті ракети окупантів теж збиваються, але не всі, тому що вони можуть літати на наднизьких висотах.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"У нас є засоби протиповітряної оборони на озброєнні, а не протиракетної оборони. Основне завдання наших зенітно-ракетних комплексів - це літальні апарати ворога - літаки і гвинтокрили. Але ми збиваємо і крилаті ракети. Так, на жаль, не всі", - пояснив він.

Відповідаючи на питання, чому не вдається збити відбити всі удари, Ігнат зазначив, що російські ракети спроектовані з використанням нових технологій і можуть літати на наднизьких висотах - від 50 метрів. Тоді їх стає складно виявити, а в окремих ситуаціях снаряди можуть зникати з радарів.

"Вона може летіти, скажімо, по руслу Дністра, як це було з початку війни, і вона зникає з радарів, і не всі засоби ППО можуть знищувати", - додав Ігнат.

Читайте: Зенітні ракетні війська збили 500-ту повітряну ціль рашистів, - Повітряні Сили ЗСУ

Топ коментарі

  • Vasya Kirpych cdb28ef1
    Очевидно, что в случае переизбрания Порошенко, ситуация была бы иной. Порох и Турчинов внесли огромный вклад в повышение обороноспособности страны.
  • Олександр Акімов
    наши ребята делают чудеса. из то го что имеют - выжимают все 1000%
  • Vasya Kirpych cdb28ef1
    "Вийди звідси, розбійнику!"
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