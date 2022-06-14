Росіяни обстрілюють окупований Донецьк, щоб мотивувати місцевих жителів воювати проти України, - Центр протидії дезінформації
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Поширювані роспропагандою повідомлення нібито про обстріли окупованого Донецька українською армією є дезінформацією для дискредитації ЗСУ.
Про це йдеться у повідомленні Центра протидії дезінформації в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Для чого рашисти обстрілюють Донецьк та інші міста Донбасу?
Для цього є декілька причин:
По-перше: провокація допоможе залучити колаборантам додаткову зброю і військову допомогу Росії.
По-друге: мотивація більшості солдат ОРДЛО практично нульова і вони не розуміють, чиї інтереси відвойовують, тому обстріл Донбасу стане для них додатковою мотивацією і розумінням того, що вони правильно вчиняють, воюючи з Україною.
Нагадаємо: саме з провокаційних обстрілів прикордонного пункту в Курській області почалась повномасштабна війна Росії проти України в лютому", - повідомили в ЦПД.