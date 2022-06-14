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Росіяни обстрілюють окупований Донецьк, щоб мотивувати місцевих жителів воювати проти України, - Центр протидії дезінформації

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Росіяни обстрілюють окупований Донецьк, щоб мотивувати місцевих жителів воювати проти України, - Центр протидії дезінформації
Поширювані роспропагандою повідомлення нібито про обстріли окупованого Донецька українською армією є дезінформацією для дискредитації ЗСУ.

Про це йдеться у повідомленні Центра протидії дезінформації в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Для чого рашисти обстрілюють Донецьк та інші міста Донбасу?

Для цього є декілька причин:

По-перше: провокація допоможе залучити колаборантам додаткову зброю і військову допомогу Росії.

По-друге: мотивація більшості солдат ОРДЛО практично нульова і вони не розуміють, чиї інтереси відвойовують, тому обстріл Донбасу стане для них додатковою мотивацією і розумінням того, що вони правильно вчиняють, воюючи з Україною.

Нагадаємо: саме з провокаційних обстрілів прикордонного пункту в Курській області почалась повномасштабна війна Росії проти України в лютому", - повідомили в ЦПД.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Вихлоп - 2 секунди розрив", - окупований Донецьк розстрілюють із гармат російські військові. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Топ коментарі

  • Caidence
    Ага, нехай виходять із зони комфорту!
  • Вася Быколог
    Так. Вибір у динирівців не великий. Не підеш на фронт, щоб тебе вбили ВСУ - тебе вбють ординці.
    Добігались з прапорами раисси.
  • Solsky Wasyl
    та їхні воякі довбані були в тому числі і в Маріуполі, хиба побачили нарешті як це, коли дійсно обстрілюють і ********, і 8 років не знадобилося, щоб нещасне місто зрівняти із землею, а людей кого вбили, кого вислали, але долю занепастили їм всім. Ось таке воно "освобождєніє".
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