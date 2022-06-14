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Штайнмаєр захистив Шольца після критики Зеленського: Дочекайтеся візиту канцлера до Києва

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Штайнмаєр захистив Шольца після критики Зеленського: Дочекайтеся візиту канцлера до Києва
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр став на захист канцлера Олафа Шольца після нещодавньої критики з боку президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Зеленський раніше заявив, що Шольцу потрібно відмовитись від спроб зберегти рівновагу у відносинах між Україною і Росією.

За словами Штайнмаєра, Німеччина "твердо стоїть на боці України - народу, який зазнав вторгнення з боку Росії".

Штайнмаєр порадив дочекатися майбутнього візиту Шольца до Києва: "Тоді у прямих переговорах ви зможете дійти до дещо іншої точки зору і в Україні".

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Топ коментарі

  • Fjall_Raven
    всё выглядит так, что дерьмак дал задание своей кукле перессорится вообще со всеми союзниками, чтобы они полностью отвернулись от Украины.
  • Валерия Ларченко b661826f
    зелупа за год,даже когда совсем уже припекло, так и не собрался заняться обороной страны ...а теперь ,от его гнусавых визгов,впечатление ,что у нас то Байден,то Шольц президент ,только не зелёное чмо
  • vismavista
    Это правда. Плевать в глаза донорам и одновремено в хамской манере требовать, это фирменный стиль наших креслесидельцев, так и не понявших, что они не в Квартале и поливают грязью не Ющенко. А посла- начальником бани, а не диполоматом работать.
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