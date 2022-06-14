Штайнмаєр захистив Шольца після критики Зеленського: Дочекайтеся візиту канцлера до Києва
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Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр став на захист канцлера Олафа Шольца після нещодавньої критики з боку президента України Володимира Зеленського.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
Зеленський раніше заявив, що Шольцу потрібно відмовитись від спроб зберегти рівновагу у відносинах між Україною і Росією.
За словами Штайнмаєра, Німеччина "твердо стоїть на боці України - народу, який зазнав вторгнення з боку Росії".
Штайнмаєр порадив дочекатися майбутнього візиту Шольца до Києва: "Тоді у прямих переговорах ви зможете дійти до дещо іншої точки зору і в Україні".