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Війна має завершитися повагою до суверенітету України, - Зеленський

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Війна має завершитися повагою до суверенітету України, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський вважає, що війна має завершитися повагою до українського народу та суверенітету Української держави.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Війна може завершитися, коли ми – українці – й тільки ми будемо на нашій землі. Звісно, ми запрошуємо будь-які народи на нашу землю, але тільки в гості та без зброї. Це точно. Тому ця війна має завершитися повагою до нашого народу, повагою до нашої землі, повагою до наших людей, дітей, до нашого сьогодення та майбутнього і, нарешті, повагою до нашого суверенітету", - заявив Зеленський, відповідаючи на запитання представників ЗМІ Данії.

Президент також підкреслив, що Україна має відновити територіальну цілісність.

"Я розумію, що не все одразу. Я розумію, що це великий виклик. Проти нас воює Російська Федерація. Друга армія, як кажуть, за потужністю у світі", - зазначив Зеленський.

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Топ коментарі

  • Mykola Trofimenko
    А ти сам поважаєш українский народ та суверенітет України? Питання риторичне.

  • Семен Семен 67083bbc
    Владимир Зеленский может спасти Украину от "шантажа Кремля", если признается публично в грехах и покинет должность президента.
  • Kucher
    Війна закінчується або перемогою, або поразкою.
    Всі інші формулювання - то є зелена маячня.
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