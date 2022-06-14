У мене немає великого бажання зустрітись із Путіним, - Зеленський
Про це глава держави заявив, відповідаючи на запитання представників ЗМІ Данії, інформує Цензор.НЕТ.
"У мене немає великих бажань зустрічатись із президентом РФ. Я багато разів казав, що на жаль, але я повинен констатувати, що сьогодні тільки президент Путін вирішує, чи зупиниться російська армія, чи ні. Тому що на території Росії є одна людина, яка вирішує абсолютно все за громадян РФ. І за військових РФ.
Тому я вважаю, що якщо Росія хоче закінчити війну, тому що в медіа вони саме так кажуть. Я їм не вірю, але, щоб вони показали, що вони дійсно цього хочуть, вони повинні сісти за стіл перемовин. Стіл перемовин без України про Україну неможливий. Тому ці перемовини повинні бути прямими. Можемо говорити з посередниками, можемо говорити без посередників. Мені, чесно кажучи, байдуже. Якщо РФ готова закінчити війну, вийти з наших територій. До такого формату я особисто готовий.
Але вважаю, що щоденно наше суспільство і підтримка в нашому суспільстві в форматі будь-якого діалогу, вона сильно зменшується. Ніхто не хоче говорити з Росією через одну причину. Тому що вони нас вбивали, брехали нам, окуповували нас і тому віри немає. Але я вважаю, що як би там складно не було, треба використовувати всі можливості, щоб припинити війну", - пояснив президент.