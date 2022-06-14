У мене немає великого бажання зустрітись із Путіним, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський не має великого бажання провести зустріч із Путіним.

Про це глава держави заявив, відповідаючи на запитання представників ЗМІ Данії, інформує Цензор.НЕТ.

"У мене немає великих бажань зустрічатись із президентом РФ. Я багато разів казав, що на жаль, але я повинен констатувати, що сьогодні тільки президент Путін вирішує, чи зупиниться російська армія, чи ні. Тому що на території Росії є одна людина, яка вирішує абсолютно все за громадян РФ. І за військових РФ.

Тому я вважаю, що якщо Росія хоче закінчити війну, тому що в медіа вони саме так кажуть. Я їм не вірю, але, щоб вони показали, що вони дійсно цього хочуть, вони повинні сісти за стіл перемовин. Стіл перемовин без України про Україну неможливий. Тому ці перемовини повинні бути прямими. Можемо говорити з посередниками, можемо говорити без посередників. Мені, чесно кажучи, байдуже. Якщо РФ готова закінчити війну, вийти з наших територій. До такого формату я особисто готовий.

Але вважаю, що щоденно наше суспільство і підтримка в нашому суспільстві в форматі будь-якого діалогу, вона сильно зменшується. Ніхто не хоче говорити з Росією через одну причину. Тому що вони нас вбивали, брехали нам, окуповували нас і тому віри немає. Але я вважаю, що як би там складно не було, треба використовувати всі можливості, щоб припинити війну", - пояснив президент.

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