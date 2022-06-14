Львівський суд заборонив ще дві партії - херсонських колаборантів Сальдо та Стремоусова
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на рух "ЧЕСНО".
Там нагадують, що Стремоусов, як і Сальдо, одразу після окупації Херсонщини перейшов на бік росії.
Майно цих партій та всіх їхніх осередків, згідно з рішенням суду, передається державі. Але саме рішення може бути оскаржене у Верховному суді.
Це вже п’ята та шоста проросійські партії, які за останні дні були заборонені в судовому порядку. Раніше під забороною опинилися "Опоблок", НАШІ, "Соціалісти", "Справедливість та розвиток". Єдина партія, яка подала зустрічний позов - це проросійський політичний проєкт "Прогресивна соцпартія України" Наталії Вітренко.
Інформацію про заборону шести партій також підтверджують в пресслужбі СБУ.
Мін’юст подав позови про заборону 11 партій. Це сталося після того, як їхню діяльність "призупинила" РНБО. У рішенні Радбезу фігурували також партії "Опозиційна платформа — За життя", Партія Шарія, "Ліва опозиція", "Союз лівих сил", Прогресивна соціалістична партія України, Соціалістична партія України, які також можуть бути заборонені у судовому порядку.
Нагадаємо, Восьмий апеляційний адміністративний суд 8 червня заборонив діяльність політичної партії "Опозиційний блок", 13 червня - партію "Соціалісти", 14 червня - партію "Наші".