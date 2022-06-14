Переговори з Україною після 15 квітня "заглохли", - помічник Путіна Ушаков

З моменту передачі Україні російських пропозицій російсько-український переговорний процес поставлено на паузу, Київ так на них не відповів.

Про це заявив помічник президента РФ Юрій Ушаков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Помічник Путіна нагадав, що остання очна зустріч учасників переговорів відбулася у Стамбулі, 15 квітня Україні було передано російські пропозиції.

"Було передано наш підпрацьований проєкт, який на даний момент залишився останнім, бо жодної реакції не було. І після цього якісь, може, були контакти неофіційні по телефону, причому не на рівні делегацій, а на рівні окремих представників. І потім взагалі все заглохло", - сказав Ушаков.

На даний момент ситуація, за його словами, не змінилася.

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