Новини • Війна

Переговори з Україною після 15 квітня "заглохли", - помічник Путіна Ушаков

11 52135
Переговори з Україною після 15 квітня "заглохли", - помічник Путіна Ушаков
З моменту передачі Україні російських пропозицій російсько-український переговорний процес поставлено на паузу, Київ так на них не відповів.

Про це заявив помічник президента РФ Юрій Ушаков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Помічник Путіна нагадав, що остання очна зустріч учасників переговорів відбулася у Стамбулі, 15 квітня Україні було передано російські пропозиції.

"Було передано наш підпрацьований проєкт, який на даний момент залишився останнім, бо жодної реакції не було. І після цього якісь, може, були контакти неофіційні по телефону, причому не на рівні делегацій, а на рівні окремих представників. І потім взагалі все заглохло", - сказав Ушаков.

На даний момент ситуація, за його словами, не змінилася.

Також читайте: Росія готова до підписання угоди, яка б припинила "громадянську війну в Україні", - спікер Ради Федерації Матвієнко

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Mykola Trofimenko
    Чому це заглохли? ЗСУ кожен день з вами перемовляються
  • Valter Valter
    После того когда рашисты стерли с лица земли Мариуполь с десятками тысяч людей, после Ирпеня, Бучи, изнасилованных и убитых детей и тд. Какие к черту переговоры с маньяками неадекватными.
  • Volodymyr Heviak
    Ми прийдем і всіх вас уб'єм. От і всі переговори..
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини