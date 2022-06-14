Україна не збирається обстрілювати території РФ, ми не терористи, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не збирається обстрілювати територію РФ у разі надання ракет дальньої дії.

Про це він заявив під час спілкування із представниками ЗМІ Данії, інформує Цензор.НЕТ.

Журналістка запитала Зеленського, чи почала б Україна обстрілювати територію РФ, якби Захід погодився на це.

"Ні. Нам не цікаві обстріли цивільних людей. Ми не терористи, щоб обстрілювати цивільні квартали. Ми нормальні, здорові люди. Ця зброя нам потрібна, щоб звільнити нашу державу", - наголосив глава держави.

"Уявіть собі, що у нас в багатьох місцях дистанція до угруповань РФ більше 100 км. Десь є 100, 140 км і більше. У нас велика держава. ... Нам потрібна відповідна зброя. Ми не можемо просто віддавати людський ресурс, бо для мене це не ресурс, а живі люди. Тому я дуже хочу, щоб вони воювали, але повернулись додому і для цього ми не можемо кидати просто людей. Нам потрібна відповідна зброя, щоб скоротити цю дистанцію. ... Ми працюємо на нашій землі. На окупованій нашій території. Не на території Росії", - пояснив президент.

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