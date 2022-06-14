У нас немає даних про скоєння воєнних злочинів військовослужбовцями ЗСУ, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський зазначив, що не володіє даними про скоєння українськими військовослужбовцями воєнних злочинів.

Про це він заявив під час спілкування із представниками ЗМІ Данії, передає Цензор.НЕТ.

"В мене немає даних, де ми на своїй землі робили якісь злочини", - зазначив глава держави.

"Ми відкрита і демократична країна. Я знаю, що наші люди не ґвалтували людей, не мародерили. Але війна, і напевно на війні буває всяке. Тому ми дуже відкриті, щоб ніхто нас не звинувачував, що ми щось приховуємо. Ми одразу зробили відкриту міжнародну слідчу комісію. Ми запросили до нас представників прокуратур інших держав. ... Ми відкриті, до нас приїжджають люди з інших держав. Саме для того, щоб ніхто не думав, що ми щось приховуємо. Поки що ми бачили братські могили, які залишила після себе ця орда російської армії", - наголосив президент.

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