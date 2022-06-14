Україна отримала від західних партнерів 10% від тієї зброї, яку просила, - Маляр

На сьогоднішній день Україна отримала лише 10% зброї, про яку просила у Заходу, а ЗСУ на полі бою на день витрачають у 10 разів менше артилерійських снарядів, ніж російська армія.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Liga.net, про це повідомила замміністра оборони Ганна Маляр в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Можливості з озброєння та кількості військовослужбовців у Росії значно переважують. Яких зусиль не прикладала б Україна на сьогоднішній день, якою б професійною не була наша армія, без допомоги західних партнерів ми не зможемо виграти цю війну... Від того, що Україна заявляла, що нам потрібно, ми сьогодні маємо приблизно 10%", – сказала Маляр.

За її словами, на полі бою українські військовослужбовці щодня витрачають приблизно 5000-6000 артилерійських снарядів, тоді як РФ – у 10 разів більше.

Вона також повідомила, що РФ намагається всіляко блокувати постачання зброї в Україну, зриваючи такі домовленості або заважаючи транзиту зброї через інші країни, задіявши свої агентурні мережі.

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