Країни ЄС розглянуть можливість надання Україні тимчасових сховищ для зернових

Уряди країн ЄС розглянуть можливість надання Україні тимчасових сховищ для зернових, щоб допомогти у збереженні врожаю та забезпеченні майбутніх поставок на світові ринки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це повідомив заступник міністра аграрної політики та продовольства України Маркіян Дмитрасевич.

Дмитрасевич виступив на засіданні Ради ЄС із питань сільського господарства та рибальства. Він окреслив перед членами ради ситуацію з експортом української сільськогосподарської продукції і розповів про першочергові потреби України, зумовлені блокадою морських портів.

"За нинішніх низьких темпів експорту Україна може отримати дефіцит сховищ для врожаю на рівні 10–15 млн тонн. До війни загальна місткість зберігання становила 75 млн тонн зерна, але на сьогодні сховищ залишилося тільки на 60 млн тонн – решта втрачена внаслідок руйнувань і тимчасової окупації", - цитує Дмитрасевича пресслужба міністерства.

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За його словами, в України є нагальна потреба в облаштуванні тимчасових зернових сховищ. За його словами, уряди ЄС розглянуть можливість надання Україні таких тимчасових сховищ.

"Прискоренню експорту української продукції допоможуть функціональні фітосанітарні та ветеринарні лабораторії в Дунайському порту в Ізмаїлі, достатня кількість лабораторного обладнання на прикордонних пунктах пропуску, через які здійснюється транзит. Україна вже зробила відповідний запит до Європейської комісії", – розповів заступник міністра.

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Європейська делегація має наступного тижня відвідати прикордонні пункти пропуску, щоб оцінити ситуацію з перевірками і зменшити бюрократію на кордонах для проходженню експорту української сільськогосподарської продукції.

Напередодні судно з 18 тисячами тонн української кукурудзи прибуло до порту в Іспанії за новим морським маршрутом, який має на меті уникнути блокади Росією українських портів на Чорному морі.