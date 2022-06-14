Шварценеггер закликав Європу відмовитися від купівлі енергоносіїв у Росії: "На наших руках кров, тому що ми фінансуємо війну". ВIДЕО
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
Під час свого виступу на кліматичній конференції Austrian World Summit у Відні, Шварценеггер процитував дослідження, яке показує, що Європа досі платить Росії десятки мільярдів доларів за енергоносії.
"Давайте будемо чесними самі з собою. 1300 ракет, які Росія запустила в українські міста протягом перших двох місяців війни, коштували 7,7 мільярда євро. Це багато. Але водночас Європа заплатила Росії 44 мільярди євро за паливо", – сказав Шварценеггер.
"На наших руках кров, тому що ми фінансуємо війну", – наголосив актор.
На його думку, російська агресія проти України стала ще однією причиною, чому світ і Європа зокрема мають відмовитися від використання викопного палива.
"Ми повинні припинити брехати собі. Зараз ми маємо всі необхідні технології, щоб залишити викопне паливо в минулому", – заявив Шварценеггер.