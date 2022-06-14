Росія заборонила в'їзд десяткам британських журналістів і діячам оборонного сектора
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило російське МЗС.
МЗС РФ заявило, що "у зв'язку з антиросійськими діями уряду Великої Британії щодо введення персональних санкцій проти провідних журналістів РФ та голів компаній вітчизняного оборонного комплексу прийнято рішення про включення до російського "стоп-листа" керівників та кореспондентів низки найбільших британських ЗМІ, а також представників командування збройних сил, ВПК та оборонного лобі Великої Британії".
Міністерство уточнило, що "британські журналісти, які увійшли до списку, причетні до навмисного поширення брехливої та однобічної інформації про Росію та події в Україні та на Донбасі. Своїми упередженими оцінками вони також сприяють розпалюванню русофобії у британському суспільстві".
До списку потрапили журналісти BBC, The Guardian, Sky News, Times, Financial Times.
Особи, пов'язані з оборонним комплексом Великої Британії, беруть участь у прийнятті рішень щодо постачання озброєнь в Україну, "які використовуються місцевими карателями та нацистськими формуваннями для вбивства мирного населення та знищення цивільної інфраструктури".
У списку опинились Джеремі Марк Квін, заступник міністра оборони, Бенджамін Джон Кі, командувач ВМС і начальник штабу ВМС, Майкл Вігстон, командувач ВПС, керівництво групи компаній BAE Systems та керівництво компанії Thales UK, троє депутатів Палати громад британського парламенту.
Також повідомляється, що роботу над розширенням російського "стоп-листа" буде продовжено.