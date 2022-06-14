Меру Святогірська оголосили підозру в державній зраді, - Офіс ГПУ

На Донеччині Святогірському міському голові оголосили підозру у державній зраді.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Керівником Донецької обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру Святогірському міському голові у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України)", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, міський голова, перейшовши на бік ворога, поширив через засоби масової інформації звернення, в якому пропагував ідеї "русского мира". Також підозрюваний висловлював вдячність військовослужбовцям збройних сил рф, які захопили мирне місто.

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Крім того, чоловік погодився на пропозицію представника окупаційної адміністрації рф - "голови днр" - обійняти посаду так званого голови тимчасово захопленого Святогірська, чим спричинив шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності державній, економічній та інформаційній безпеці України.

У ОГП нагадали, що раніше голова Святогірська записав відеозвернення, в якому звинуватив військовослужбовців Збройних сил України у навмисному підпалі скиту Святогірської лаври.

Досудове розслідування здійснюється ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

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