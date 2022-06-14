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Повернення людей з-за кордону допомагає державі, але це вибір кожного українця, - Зеленський

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Повернення людей з-за кордону допомагає державі, але це вибір кожного українця, - Зеленський
Повернення українців з-за кордону допомагає державі, але оскільки триває війна, це є вибором кожної людини.

Про це Президент Володимир Зеленський сказав під час пресконференції для представників данських ЗМІ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Якби сьогодні закінчилась війна, я би стовідсотково звернувся б до всіх ( українців. - Ред.) і попросив би всіх повернутися. Я впевнений, що наші українці обожнюють Україну і для них це найкраща держава... Але сьогодні війна ще не закінчилась, тому є небезпека в деяких районах, в деяких регіонах нашої держави. І тому я вважаю, що кожного дня, коли українці будуть повертатися, вони будуть починати запускати економіку нашої держави. Для нас це важливо, але поки війна не закінчилась, я не можу звертатись з проханням повернутись. Я можу сказати тільки одне: повернення кожного допомагає Україні, але сьогодні це той період, коли ми воюємо, то ж це вибір кожного українця", - сказав Зеленський.

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За його словами, відбудовувати країну мають саме ті люди, для кого вона є рідним домом.

"У нас вільна держава, тільки знайте одне, що ми на вас дуже розраховуємо, ми хочемо, щоб ви залишались громадянами України, і я впевнений, що це бажання у нас співпадає", - додав Президент.

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Топ коментарі

  • Paul Foxen
    У всіх різні рівні вольності, у Суркісів, чи у хлопця з села який немає ні грошей ні права поїхати, бо військовий стан. Скумбрія твоя і дітки, та 30 тисяч мертвих маріупольців. Здогадайтеся кого він вивіз до війни з країни, маріупольців, чи свою самку дкркувату з лічінкамі
  • Олександр e433b0f9
    Ти **** разом із Порошенком мали 8 років для того, шоб підготувати армію до війни.
    Зараз ти кидаїш на передову простих людей, які навіть не розуміють звідки прилітає їх останній снаряд. При 10-ти кратній перевазі противника в артилерії. Ці гроші , на які мали бути построєна наша армія, ви всі суки вкрали. ******** всі на фронт , всі , хто командував і приймав рішення. А коли вас усіх там *******, тоді і ми підем захищати , тільки вже себе, бо зараз виходить шо ми вас захищаємо, шоб ви знов остались живі і нами потім покамандували.
  • Vladimir Baranov 7f754d40
    Так отож. Уявімо, війна завершена перемога!
    Чудово. Питання:
    1. Куди повертатись тим в кого зруйноване житло?
    2. Що робити у зруйнованій економіці мільйонам жінок та дітей?
    Я більш ніж певен що проблеми ціх людей нашою державою не будуть вирішені.
    Тому насправді багато повернеться одразу( у кого є де жити) але будуть ті хто лишиться тимчасово чи назавжди.
    Багато виїдуть після війни.
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