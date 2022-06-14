США допоможуть у побудові тимчасових елеваторів для вивезення зерна з України, - Байден

Сполучені Штати спільно з європейськими союзниками працюють над вивезенням зерна з України залізничним шляхом, зокрема шляхом будівництва зерносховищ на українському кордоні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це у вівторок заявив президент США Джо Байден.

"Ми тісно працюємо з нашими європейськими партнерами, щоб вивезти 20 мільйонів тонн зерна, що застрягли в Україні, на ринок для зменшення глобальних цін на продовольство", – наголосив президент США і додав, що, на його думку, зерно не можна експортувати Чорним морем, оскільки воно "буде підірване у воді".

"Тож ми працюємо над планом, щоб вивезти його через інші країни залізницею. Але Україна має таку ж систему залізничних доріг, як і Росія, де ширина колії відрізняється від колії в Європі, тому ми будемо будувати тимчасові елеватори на кордоні України із, зокрема, Польщею, щоб переправляти зерно з українських вагонів у зерносховища на (європейські) вагони і далі в океан", – додав Байден.

Як повідомлялося, уряди ЄС розглянуть можливість надання Україні тимчасових сховищ для зернових, щоб допомогти у збереженні врожаю та забезпеченні майбутніх поставок на світові ринки.

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