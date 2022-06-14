Повноцінні компенсації за зруйноване майно українців будуть, коли отримаємо конфісковані російські гроші, - Шмигаль
Про це під час засідання уряду сказав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.
"Аспект, який важливо проговорити – це терміни, коли люди зможуть отримати кошти за зруйноване житло. Десятки тисяч знищених будинків і квартир — це мільярди. Мінімальна оцінка зараз — понад 40 млрд доларів. У бюджеті наразі немає такої суми, адже всі кошти ми пріоритетно спрямовуємо на оборону та захист нашої країни, а також на соціальні виплати.Тому уряд чесно каже, що повноцінний процес відшкодування почнеться одразу після того, як конфісковані російські кошти на Заході надійдуть до України.", - сказав Прем'єр-міністр.
Він додав, що зараз урядами країн-партнерів заморожені сотні мільярдів доларів російських коштів.
"Ми постійно працюємо з усіма, аби кошти перейшли Україні для відбудови. Маємо певний прогрес із Канадою та США, працюємо з європейськими країнами та Великою Британією. Створена спеціальна робоча група. Долучаємо найкращих світових юристів", - наголосив Шмигаль.