Повноцінні компенсації за зруйноване майно українців будуть, коли отримаємо конфісковані російські гроші, - Шмигаль

Мінімальна сума, в яку оцінюються зруйновані та пошкоджені оселі українців, становить 40 млрд доларів. Повноцінний процес відшкодування зруйнованого майна можливий після надходження до України конфіскованих на Заході коштів Росії.

Про це під час засідання уряду сказав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Аспект, який важливо проговорити – це терміни, коли люди зможуть отримати кошти за зруйноване житло. Десятки тисяч знищених будинків і квартир — це мільярди. Мінімальна оцінка зараз — понад 40 млрд доларів. У бюджеті наразі немає такої суми, адже всі кошти ми пріоритетно спрямовуємо на оборону та захист нашої країни, а також на соціальні виплати.Тому уряд чесно каже, що повноцінний процес відшкодування почнеться одразу після того, як конфісковані російські кошти на Заході надійдуть до України.", - сказав Прем'єр-міністр.

Він додав, що зараз урядами країн-партнерів заморожені сотні мільярдів доларів російських коштів.

"Ми постійно працюємо з усіма, аби кошти перейшли Україні для відбудови. Маємо певний прогрес із Канадою та США, працюємо з європейськими країнами та Великою Британією. Створена спеціальна робоча група. Долучаємо найкращих світових юристів", - наголосив Шмигаль.

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