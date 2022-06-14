В Міноборони поки не розглядають питання мобілізації жінок

В Міноборони наразі не розглядають питання мобілізації жінок, а новини про можливе залучення їх до війська є фейком, який поширюють російські пропагандисти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці міністра оборони Ганни Маляр в ефірі телемарафону.

"У нас не стоїть сьогодні питання про мобілізацію жінок. Це не єдиний фейк, який запускає Росія", - сказала вона.

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За її словами, наразі не можна прогнозувати те, як буде проводитись мобілізація надалі, все залежатиме від ситуації на фронті.

"Станом на сьогодні мобілізація відбулася повністю за планами. У нас зривів немає", - додала Маляр.

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