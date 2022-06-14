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В Міноборони поки не розглядають питання мобілізації жінок

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В Міноборони поки не розглядають питання мобілізації жінок
В Міноборони наразі не розглядають питання мобілізації жінок, а новини про можливе залучення їх до війська є фейком, який поширюють російські пропагандисти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці міністра оборони Ганни Маляр в ефірі телемарафону.

"У нас не стоїть сьогодні питання про мобілізацію жінок. Це не єдиний фейк, який запускає Росія", - сказала вона.

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За її словами, наразі не можна прогнозувати те, як буде проводитись мобілізація надалі, все залежатиме від ситуації на фронті.

"Станом на сьогодні мобілізація відбулася повністю за планами. У нас зривів немає", - додала Маляр.

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Топ коментарі

  • Олександр e433b0f9
    Не розглядає пока? А шо може розглянути? Може дітей ще тоже розглянете?
    Давайте зробимо пару батальонів з усіх, хто довів до такого стану нашу армію.
  • krot_lub
    Ідея Мар'яни Безуглої та Третьякової.
  • Роман Коваленко 8295bff0
    Действительно странно. Много лет идет ожесточенная борьба за равноправие, даже язык изуродовали, появились директорки и министерки, даже праздник защитников уже равноправный... В организациях квоты, в объявлениях работодателям запретили указывать пол работника... Но почему-то женщины имеют права выезжать за границу, а мужчины нет. И тишина по поводу явной дискриминации по половому признаку)))
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