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У США оцінили плани Путіна щодо захоплення всієї України

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У США оцінили плани Путіна щодо захоплення всієї України
У США не сумніваються, що Володимир Путін не полишає бажання захопити всю територію України. Втім вважають, що це йому не вдасться.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TheGuardian.

"Я все ще думаю, що він має проєкти на значній частині України, якщо не на всій країні. Тим не менш, я не думаю, що він зможе досягти цих цілей", - сказав заступник міністра оборони США Колін Кал.

Він додав, що росіяни можуть отримати тактичні переваги на деяких напрямках. Однак захопити всю Україну їм не вдасться.

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Топ коментарі

  • Andriy
    Це до зебілів, які нічого для армії не робили. США, по великому рахунку, нам нічого не винні.
  • YU ST
    Владімір Путін, не Володимир. Не одомашнюйте *****.
  • Andriy
    Я в ЗСУ, придурок. Це може тобі платять за різну фігню в підтримку зелоха. Мені на таке часу нема. Та і норм робота була до того.

    Армія боєспособна, бо до 2019 року нею дійсно займалися. П
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