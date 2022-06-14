У США оцінили плани Путіна щодо захоплення всієї України

У США не сумніваються, що Володимир Путін не полишає бажання захопити всю територію України. Втім вважають, що це йому не вдасться.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TheGuardian.

"Я все ще думаю, що він має проєкти на значній частині України, якщо не на всій країні. Тим не менш, я не думаю, що він зможе досягти цих цілей", - сказав заступник міністра оборони США Колін Кал.

Він додав, що росіяни можуть отримати тактичні переваги на деяких напрямках. Однак захопити всю Україну їм не вдасться.

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