США передадуть Україні додаткові далекобійні РСЗВ, - Пентагон

США спрямують Україні додаткові реактивні системи залпового вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Кол, пише The Washington Post.

Він заявив на конференції з безпеки, проведеної Центром нової американської безпеки у Вашингтоні, що "абсолютно справедливо" сказати, що чотири високомобільні артилерійські реактивні системи M142, або HIMARS, були відправлені до України поки що тільки відправною точкою.

"Ми збираємося надати українцям те, що їм потрібно для переслідування цілей на території України", - сказав Кол, назвавши відправлену досі зброю "первинним траншем".

Офіційні особи США, зокрема Кол, раніше заявляли, що Сполучені Штати можуть надіслати додаткові HIMARS після того, як українські війська продемонструють, що вони можуть їх ефективно використати. Вони проходять навчання протягом двох тижнів і очікується, що це буде тритижневий курс.

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