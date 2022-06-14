Делегація Ради розпочала візит до США - будуть переконувати надати більше зброї

Делегація Верховної Ради та сенатори верхньої палати Конгресу США обговорили постачання важкого озброєння в Україну, розповіла народний депутат Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу").

"Наша делегація сьогодні розпочала роботу у Вашингтоні, будемо тут кілька днів. Перші зустрічі із сенаторами верхньої палати ми провели та говорили про речі, які потрібні зараз – це зброя, важке озброєння", - сказала Кравчук в ефірі національного телемарафону у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Вона нагадала, що у бюджеті США закладено значні кошти на озброєння для України.

"І тепер наше основне завдання – проговорити з конгресменами, щоб вони контролювали ці кошти, щоб ці кошти витрачалися швидко і на те, що необхідно Україні, що просять її Збройні Сили", – зазначила народний депутат.

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За словами Кравчук, у планах парламентської делегації – домовитися про щорічну програму, передбачену в американському бюджеті, на мілітарну підтримку, на озброєння України, за прикладом формату, "як вони працюють із Ізраїлем".

Кравчук зазначила, що одне із завдань візиту депутатів до США – забезпечити продовження двопартійної підтримки України.

"Це дуже важливо, оскільки жоден закон не пройде без двопартійної підтримки", - зазначила Кравчук.

Кравчук також повідомила, що плануються зустрічі української парламентської делегації у міністерстві закордонних справ США та Пентагоні.

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