У Маріуполі російські окупанти підключили електрику "для картинки": дозволено увімкнути не більш однієї лампочки на квартиру, - Андрющенко

Частково в одному районі Маріуполя підключили електрику, але мешканцям дозволено увімкнути не більш однієї лампочки в квартирі.

Про це повідомив у радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Маріуполь. Електрика. Частково в Центральному районі Маріуполя підключено електропостачання. В обсязі, достатньому для створення таких гарних фото про "життя повертається". В реалії мешканцям дозволено увімкнути не більш однієї лампочки в квартирі та … все. Холодильник, кондиціонер, пральна машина, навіть головний друг пропаганди телевізор - під забороною. В разі виявлення, щонайменше - відключення. В реальності - пара квартир вмикає холодильник пів кварталу без світла. Зато фоточкі гарні, можна знову волати про "життя покращилось", - написав Андрющенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Маріуполі російські окупанти припинили ексгумації та перепоховання, - Андрющенко. ДОКУМЕНТ