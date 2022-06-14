Розраховую, що Австрія усвідомлює стратегічну роль України як гаранта безпеки Європи, - Стефанчук зустрівся із спікером парламента Австрії Соботкою

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук зустрівся з Президентом Національної Ради Республіки Австрія Вольфгангом Соботкою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ВР.

Спікери обох парламентів обговорили підтримку України на її шляху до отримання статусу кандидата в члени ЄС, участь Австрії у відбудові України, покарання агресора за розв’язання війни проти України.

"Розраховую, що Австрія усвідомлює стратегічну роль України як гаранта безпеки Європи та економічний потенціал нашої держави і виступатиме на підтримку членства України в ЄС", — зазначив Руслан Стефанчук.

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Голова Верховної Ради України наголосив на важливості підтримання регулярного міжпарламентського діалогу між країнами та прийняття Парламентом Австрії рішення про визнання Голодомору 1932-1933 років в Україні геноцидом українського народу.

Руслан Стефанчук подякував за різнопланову допомогу та запросив Президента Національної Ради здійснити візит до України.

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