У Німеччині вважають, що чимало українців залишаться в країні і після закінчення війни

Міністри внутрішніх справ та праці Німеччини, відвідуючи установу для прийому біженців у Берліні, сказали, що багато українських біженців залишаться в країні навіть після закінчення війни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel Online.

За словами міністра праці Губертуса Гайля, інтеграція біженців у Німеччині відбувається "великими кроками".

"Навіть якщо війна незабаром застопориться і буде досягнуто припинення вогню, руйнування будуть настільки серйозними, що повернення багатьох людей за короткий час нереальне", - вважає Гайль.

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"От чому ми в Німеччині довше потребуватимемо щедрості", - додав він.

Сенатор Берліна із соціальних питань Катя Кіппінг також вважає, що кількість українських воєнних біженців у столиці може знову збільшитися.

На цей момент кількість тих, хто прибуває в Берлін, трохи знизилася до 500 осіб на день, "але ми повинні очікувати раптового збільшення в будь-який час", - вважає Кіппінг.

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За її словами, темпи прибуття залежать від ходу війни та подій в інших країнах, які приймають українців.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії громадяни Німеччини пожертвували Україні 812 мільйонів євро – це максимальна номінальна сума пожертвувань з часів Другої світової війни.