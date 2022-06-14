У Німеччині вважають, що чимало українців залишаться в країні і після закінчення війни
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel Online.
За словами міністра праці Губертуса Гайля, інтеграція біженців у Німеччині відбувається "великими кроками".
"Навіть якщо війна незабаром застопориться і буде досягнуто припинення вогню, руйнування будуть настільки серйозними, що повернення багатьох людей за короткий час нереальне", - вважає Гайль.
"От чому ми в Німеччині довше потребуватимемо щедрості", - додав він.
Сенатор Берліна із соціальних питань Катя Кіппінг також вважає, що кількість українських воєнних біженців у столиці може знову збільшитися.
На цей момент кількість тих, хто прибуває в Берлін, трохи знизилася до 500 осіб на день, "але ми повинні очікувати раптового збільшення в будь-який час", - вважає Кіппінг.
За її словами, темпи прибуття залежать від ходу війни та подій в інших країнах, які приймають українців.
Від початку повномасштабного вторгнення Росії громадяни Німеччини пожертвували Україні 812 мільйонів євро – це максимальна номінальна сума пожертвувань з часів Другої світової війни.