Мерія окупованого Бердянська радить жителям міста не платити за воду та газ
Про це повідомляє у Телеграмі Бердянська міська рада, передає Цензор.НЕТ.
"Шановні жителі нашого міста, сьогодні ми можемо впевнено сказати наступне: Вода – наразі можна не платити, підприємство поки що не контролюється, немає впевненості, що ці кошти підуть на зарплату співробітникам. Газ – газу немає, за газ та його транспортування платити не треба", – йдеться у коментарі мерії.
Що стосується електроенергії, то, якщо є змога, за неї треба сплачувати, але тільки через Приват24 або інші українські сервіси. Це дасть можливість підтримувати енергосистему України та проводити ремонти міських електромереж та оплачувати роботу співробітникам БМРЕМ.
"ОСББ - це ваша відповідальність за утримання вашого будинку. Якщо робота вашого керівника вас влаштовує, є взаєморозуміння і, головне, ви розумієте, куди будуть спрямовані кошти, то рекомендуємо оплачувати. Вивіз сміття - якщо послуга надається, то з метою уникнення стихійних звалищ, особливо у літній період, рекомендуємо оплачувати, якщо є така можливість, і лише через Приват24 або інші українські сервіси", - йдеться у дописі.
За інформацією міської влади, у разі нестачі коштів на виплату зарплати працівникам українських КП, на ці цілі у міському бюджеті будуть передбачені додаткові кошти.