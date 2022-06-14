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"Рамштайн-3" збере близько 50 країн, які підтримують Україну, - посол США при НАТО Сміт

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"Рамштайн-3" збере близько 50 країн, які підтримують Україну, - посол США при НАТО Сміт
Засідання Контактної групи з питань оборони України, яке має відбутися 15 червня в Брюсселі, збере представників оборонних відомств близько 50 країн, які так чи інакше забезпечують підтримку ЗСУ в умовах російської агресії.

Про це повідомила в вівторок під час онлайн-брифінгу постійна представниця США при НАТО посол Джуліанна Сміт, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"У середу США організовують засідання Контактної групи з питань оборони України, що збере разом представників близько 50 країн, які наразі забезпечують підтримку Україні",- зауважила Сміт.

Вона уточнила, що зустріч відбудеться в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

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Зокрема, за її словами, обговорюватиметься ситуація на місцях ведення бойових дій в Україні. Учасники обговорять, "яку додаткову військову допомогу вони можуть надати Україні у близькій та середній перспективах, а також у подальшому", щоби допомогти їй забезпечити перемогу в цій війні.

Сполучені Штати, зі свого боку, підтвердять, що підтримуватимуть Україну, допоки це буде необхідним, зауважила посол. У цьому зв’язку вона нагадала, що з моменту початку роботи адміністрації Байдена Сполучені Штати надали Україні $5,3 мільярда допомоги у сфері безпеки.

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Наступного дня, в четвер, у Брюсселі відбудеться міністерська зустріч НАТО на рівні глав оборонних відомств країн-членів Альянсу. Питання щодо реагування НАТО на нинішню ситуацію безпеки, пов’язану з війною Росії проти України, а також політики стримування й оборони Альянсу та підтримки України стоятимуть на порядку денному цієї зустрічі.

Топ коментарі

  • Kan Kan 21c2f560
    В кремле спят и видят как рухнет поддержка Украине и боты кремлевские сволота в вышиванках разгоняет сомнения в поддержке, чтобы народ натравить против западных стран
  • Ireland
    ⚡️Україна отримає від Заходу не тільки РСЗВ. Вогонь цих систем буде вестись за допомогою розвідданих, які нададуть Сполучені Штати.

    Про це заявив заступник міністра оборони США.

    Інакше кажучи, Штати будуть коригувати вогонь наших РСЗВ. Сподіваюсь, це не змагання в політичній дисципліні «Хто більше наобіцяє українцям».

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  • Kan Kan 21c2f560
    Что-то в последнее время появилось много кацапов в вышиванках, которые на дружественные для Украины страны кремлевские помои выливают
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