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Посол Словенії Менцін повернувся до Києва

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Посол Словенії Менцін повернувся до Києва
Посол Словенії в Україні Томаж Менцін повернувся до Києва

Як передає Цензор.НЕТ, про це у твіттері повідомило посольство Словенії в Україні.

"Посол Словенії в Україні Томаж Менцін повернувся до Києва. Словенія підтримує Україну та її хоробрий народ у їхній боротьбі за свободу та демократію", - сказано в повідомленні.

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