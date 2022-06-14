Посол Словенії Менцін повернувся до Києва

Посол Словенії в Україні Томаж Менцін повернувся до Києва

Як передає Цензор.НЕТ, про це у твіттері повідомило посольство Словенії в Україні.

"Посол Словенії в Україні Томаж Менцін повернувся до Києва. Словенія підтримує Україну та її хоробрий народ у їхній боротьбі за свободу та демократію", - сказано в повідомленні.

Ambassador of Slovenia to Ukraine Tomaž Mencin has returned to @Kyiv. Slovenia is supporting #Ukraine and its brave people in their fight for #freedom & democracy #WeStandWithUkraine pic.twitter.com/Hgz8RdP21Z — Slovenia in Ukraine (@SLOinUKR) June 14, 2022

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