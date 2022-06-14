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У Празі закриють центр прийому українських біженців

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У Празі закриють центр прийому українських біженців
Адміністрація Праги у ніч на четвер закриє центр у районі Височани, який приймав насамперед українських біженців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Czech Radio.

Це пов'язано з перевантаженістю чеської столиці порівняно з іншими регіонами та недостатньою пропускною здатністю, повідомила влада Праги.

Після закриття столичного Регіонального центру сприяння Україні (KACPU) держава забезпечить реєстрацію біженців у центрах в інших чеських регіонах. Про це журналістам у вівторок заявив віцепрем'єр-міністр та голова МВС Віт Ракушан.

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Зміна, за його словами, полягатиме лише в тому, що оформлення необхідних документів стане менш комфортним для тих, хто прибуває.

За словами Ракушана, всі центри допомоги нормалізують графік роботи з початку літніх канікул, і, залежно від кількості біженців, можуть, наприклад, скоротити години роботи.

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Топ коментарі

  • Colt
    Дамбасян надо отправлять в самую глушь.
    Они развели эту сепарскую вонь, приведшую к войне,
    а теперь ещё и Прагу оккупировали.
    Их и в Киеве за километр видать: весь мир им что-то должен.
  • Тунгусский метеорит
    Они орали, что кормят Украину. А оказалось, что Украина кормит весь мир.
  • Андрій Тепаненко
    Всі донєцкіє хочуть у Прагу..., як в 2014 році перли в Київ.
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