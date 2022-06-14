Обговорили подальшу оборонну взаємодію, - Зеленський провів переговори з Трюдо

Президент України Володимир Зеленський провів перемовини з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у твіттері Зеленського.

У повідомленні зазначається: "Провів розмову з Прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдю. Напередодні важливих міжнародних заходів скоординували чергові кроки з протидії агресії РФ проти України. Подякував за лідерство Канади в підтримці нашої держави. Окремо обговорили подальшу оборонну взаємодію".

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