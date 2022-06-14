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На східному напрямку протягом 14 червня знищено 73 окупанти, 2 танки, 6 одиниць бронетехнікуи, 5 артсистем, - ОТУ "Схід"

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На східному напрямку протягом 14 червня знищено 73 окупанти, 2 танки, 6 одиниць бронетехнікуи, 5 артсистем, - ОТУ "Схід"
Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у офіційному фейсбуці Командування. 

У повідомленні зазначається; "Сьогодні, 14 червня, російські фашистські війська здійснили 1 атаку. Втрати ворога складають: особового складу – 73; танків – 2; БМП – 3; БТР – 3; артилерійські системи – 5; мінометів – 1; АТТ – 5".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На східному напрямку протягом 13 червня знищено 3 склади, 2 міномети, 1 БМП та 48 окупантів, - ОТУ "Схід"

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