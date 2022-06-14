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Зеленський дізнався, що в армії не вистачає бронежилетів, і доручив Залужному провести перевірку

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Зеленський дізнався, що в армії не вистачає бронежилетів, і доручив Залужному провести перевірку
Президент Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному перевірити забезпеченість бійців індивідуальними засобами захисту.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на відеозвернення президента.

Зеленський попросив "дуже уважно поставитися до повідомлень у ЗМІ та в соцмережах про те, що частина наших бійців не має достатньо засобів індивідуального захисту".

"Доповіді, які я отримую, суттєво відрізняються від того, що обговорює суспільство. І я очікую перевірок логістики в армії – перевірки того, що постачається, і того, як розподіляються засоби індивідуального захисту", - сказав глава держави.

За його словами, "на сьогодні всім, хто перебуває в зонах бойових дій, повинно вистачати всього необхідного для захисту. Держава забезпечує таке постачання".

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Топ коментарі

  • Small Jerboa
    В загалі, це повинно робити Міністерство Оборони!!! а не Залужний!
    Чим у тебе Резніков займається?!!
  • Rostyslav Komarnytsky
    То звіздєц! НачГенштабу має перевірити забезпеченість засобами вндивідуального захисту, а Мар'яна Безумна буде займатися стратегічним плануванням бойових операцій! А хто ж за попередні три роки жодного!!! шолома не закупив? А хто не лише не закупив броніки, а й згноїв 5000 тих, що були закуплені попередниками? А скільки засобів індивідуального захисту завіз як волонтерську допомогу сам мільйонер доларовий Зєлєнскій, чи партія Слуга наріду?
  • olele
    а вас у 2019 попереджали

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