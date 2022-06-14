Зеленський дізнався, що в армії не вистачає бронежилетів, і доручив Залужному провести перевірку

Президент Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному перевірити забезпеченість бійців індивідуальними засобами захисту.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на відеозвернення президента.

Зеленський попросив "дуже уважно поставитися до повідомлень у ЗМІ та в соцмережах про те, що частина наших бійців не має достатньо засобів індивідуального захисту".

"Доповіді, які я отримую, суттєво відрізняються від того, що обговорює суспільство. І я очікую перевірок логістики в армії – перевірки того, що постачається, і того, як розподіляються засоби індивідуального захисту", - сказав глава держави.

За його словами, "на сьогодні всім, хто перебуває в зонах бойових дій, повинно вистачати всього необхідного для захисту. Держава забезпечує таке постачання".

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