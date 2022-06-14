Триматись на Донбасі життєво необхідно, - Зеленський

Найжорстокіші бої продовжуються на Донбасі, українським військовим необхідно триматися і завдавати якнайбільше втрат ворогу.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час відеозвернення, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу в битві на Донбасі кардинальних змін не відбулося. Найбільш жорстокі бої в Сєвєродонецьку та в усіх містах і громадах поруч – як і раніше. Втрати, на жаль, болісні. Але потрібно триматися. Це наша держава. Триматись саме там, на Донбасі, життєво необхідно. Що більше втрат зазнає ворог саме там, то менше сил у них буде, щоб продовжувати агресію", - сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що Донбаський напрямок – ключовий для визначення того, хто буде домінувати найближчими тижнями.

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