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Через брак солдатів у російській владі кажуть про оголошення мобілізації. Путін виступає проти, - Bloomberg

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Через брак солдатів у російській владі кажуть про оголошення мобілізації. Путін виступає проти, - Bloomberg
У Росії активно відновлюють боєздатність виведених на переформування військових з'єднань. Через великі втрати й брак особового складу в армії в регіонах хочуть оголосити загальну мобілізацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

За словами високопоставлених європейських чиновників, знайомих з ситуацією, Росія по всіх військових округах збирає живу силу, а також справну техніку, витративши більшу частину свого військового потенціалу за перші 100 днів вторгнення в Україну.

Передбачається, що найближчим часом Росії може знадобитися кілька місяців для великого перегрупування сил. Кремль також може бути змушений оголосити масову мобілізацію, щоб вирішити кадровий дефіцит рядового складу. Але російські джерела зазначають, що президент РФ Володимир Путін досі проти такого кроку, оскільки початок мобілізації означатиме публічне визнання війни.

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Топ коментарі

  • YU ST
    Путін Владімір, не Володимир. Не одомашнюйте *****.
  • Михаил Сомов e93c7ea8
    Просьба призывникам являться с своим герметичным пакетом.
  • jacov kovetsky
    Путен планирует мобилизацию-путен не планирует мобилизацию, путен угрожает ядерной войной-путен опасается ядерной войны, путен подыхает от рака-путен не хочет назначать преемника.
    Как же задолбала эта желтизна даже в больших западных изданиях.
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