Кулеба про статус кандидата на вступ до ЄС: "Це дипломатична битва епічного масштабу, в якій задіяні всі сили України"

Україна – на фінішній прямій до саміту ЄС, на якому вирішиться доля статусу кандидата в члени Євросоюзу.

Цей статус юридично закріпить Україну в проєкті європейської інтеграції, заявив голова МЗС України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Це жирна крапка після десятиріч європейської політики стратегічної невизначеності щодо України. Невизначеності, яка перестала бути конструктивною. Це руйнування багаторічного російського наративу про те, що на "Україну в ЄС не чекають". Сьогодні ми впритул наблизилися до розв’язки. Це дипломатична битва епічного масштабу, в якій задіяні всі дипломатичні сили України на чолі з президентом Володимиром Зеленським, головою Офісу президента Андрієм Єрмаком та його заступників Андрієм Сибігою та Ігорем Жовквою. Від парламенту активно працюють голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, народні депутати. В уряді безпосередньо залучені прем'єр Денис Шмигаль, віцепрем'єрка Ольга Стефанішина, низка міністрів, розвідники та, звісно, дипломати. Українські громадські організації також працюють на отримання статусу. Це складна командна гра", - пояснив він

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Єврокомісія оголосить рішення щодо заявок України, Молдови та Грузії на членство в ЄС 17 червня, - прессекретар

"Останні метри найскладніші. Вчорашні скептики стали прихильниками. Вчорашні начебто прихильники раптом хитнулися в скепсис, а ми схиляємо їх назад, в позитив. Останні бастіони тримаються, але відступлять, якщо залишаться на самоті. Меншість скептиків кинула проти нас всі контраргументи — від необхідності синхронізації з державами Західних Балкан до обвинувачень у недостатній стійкості демократичних інституцій. Справжнє обличчя кожного тепер видно і за результатом українці оцінять кожного. Якби ви знали, які потоки свідомості за останній місяць вислухав лише я від скептиків. Слухаючи деякі монологи, іноді було очевидно, що люди самі слабо вірять в те, що говорять, але відчайдушно чіпляються за можливість сказати "ні", - зазначив Кулеба.