Лідери НАТО обговорили підтримку України у короткостроковій та довгостроковій перспективі, - Столтенберг

Перед самітом НАТО в Мадриді лідери альянсу обговорили необхідність продовжувати рішучу підтримку України у короткостроковій та довгостроковій перспективі.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг за підсумками зустрічі лідерів альянсу в Гаазі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

У Гаазі обговорили майбутні рішення саміту, який у документі названий "історичним та трансформуючим".

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Дискусія стосувалася необхідності продовжувати рішучу підтримку України у короткостроковій та довгостроковій перспективі.

"І я з нетерпінням чекаю на можливість вітати президента Зеленського в його зверненні до лідерів НАТО на нашому саміті в Мадриді", – сказав Столтенберг.

Він зазначив, що НАТО у відповідь на вторгнення Росії в Україну зміцнило свою здатність захищати та обороняти кожен дюйм території союзників. У Мадриді будуть ухвалені рішення щодо наступних кроків у зміцненні НАТО.

Також на зустрічі в Гаазі лідери альянсу розглянули необхідність вкладати більше коштів у оборону та фінансування НАТО.

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Крім того, повідомляється, що в Мадриді буде погоджено наступну Стратегічну концепцію НАТО, яка міститиме оцінку середовища безпеки, що змінилося, і основні цінності та завдання блоку.