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Протягом 14 червня на південному напрямку знищено 70 окупантів та 60 одиниць техніки, - ОК "Південь"

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Протягом 14 червня на південному напрямку знищено 70 окупантів та 60 одиниць техніки, - ОК "Південь"
Оперативне Командування "Південь" оприлюднило інформацію про поточну оперативну обстановку на півдні України 14 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Командування.

У повідомленні зазначається: "Противник в нашій операційній зоні продовжує ведення бойових дій шляхом контрбатарейної боротьби. Активних наступальних дій не веде, укріплює оборонні рубежі.

Окупаційні війська двічі намагалися нанести авіаційний удар. Вранці ворожий гелікоптер збито нашим підрозділом із переносного зенітно-ракетного комплексу, а вдень інший ворожий Мі-8 атакував річкову переправу, намагаючись обмежити наші підрозділи в маневрах.

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У відповідь нашою авіацією нанесено 3 удари по скупченню живої сили та військової техніки рашистів на Херсонщині. Також нанесено ракетні удари по складах пального та району зосередження техніки, подавлено 2 командно-спостережних пункти противника.

 Загалом за добу, в результаті виконання вогневих задач нашими підрозділами завдано втрат ворогу в кількості 70рашистів та понад 60 одиниць ворожої техніки, серед яких: 1 гелікоптер, 1 самохідна гармата "Піон", 1 реактивна система залпового вогню "Град", 3 гаубиці 152 мм,19 одиниць броньованої, 33 автомобільної, 4 – інженерної техніки.

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Також, знищено 2 склади боєприпасів.

Корабельне угруповання ворожого флоту в північно-західній частині Чорного моря в черговий раз переформатовано. 2 ракетних кораблі та 1 підводний човен, споряджені 20крилатими ракетами, продовжують створювати загрозу ракетної атаки з моря, 1 великий десантний корабель декларує збереження намірів на десантну операцію".

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Топ коментарі

  • Urs
    Таким образом, становится понятно, что наступление ВСУ в районе самого Херсона, вполне логично развивается по двум сходящимся направлениям. Причём, судя по действия противника, командование подразделений 33-го и 255-го мсп, а так же сводные тактические группы 10-й обрСпН гу гш вс рф, которые обороняются на этом направлении, весьма слабо представляют себе... где наносится главный удар, а где вспомогательный. Более того, по-моему они даже не поняли того, что ВСУ наступают даже не на сам Херсон (куда именно - не скажу...). И это, меня вполне радует...

    В результате, на сегодняшний момент... украинские войска сумели продвинутся в сторону Дослидного и северо-восточнее Александровки, выйти непосредственно к окраинам Правдино и Солдатского. Это, конечно, не бог весть что... но, однозначно, вполне определённая заявка на приближение весьма интересных событий в районе Херсона...

    Резюмируем...

    В Таврийской операционной зоне украинское военное командование, в ходе своих "контр-наступательных действий" продемонстрировало достаточно интересную методику их организации и проведения. Я бы определил её, как достаточно новаторскую для ВСУ, особенно в сфере так называемого "ассиметричного ответа" противнику, который превосходит тебя по многим параметрам боевой мощи...

    Оказывается, что она позволяет не только более-менее успешно обороняться, но и с не меньшей эффективностью проводить "контр-наступательные" действия...

    В чём она состоит, есессно... никто вам тут не напишет...

    Но, результат, как грится... на лице... противника...
    Машовец
  • vadyan
    60 одиниць техніки??? Ого хлопці погуляли!
  • Gfdf Fffs
    А кто тебе сказал что техника в этот момент вся вот ехала? Может она стояла рядами отстаивалась
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