Протягом 14 червня на південному напрямку знищено 70 окупантів та 60 одиниць техніки, - ОК "Південь"

Оперативне Командування "Південь" оприлюднило інформацію про поточну оперативну обстановку на півдні України 14 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Командування.

У повідомленні зазначається: "Противник в нашій операційній зоні продовжує ведення бойових дій шляхом контрбатарейної боротьби. Активних наступальних дій не веде, укріплює оборонні рубежі.

Окупаційні війська двічі намагалися нанести авіаційний удар. Вранці ворожий гелікоптер збито нашим підрозділом із переносного зенітно-ракетного комплексу, а вдень інший ворожий Мі-8 атакував річкову переправу, намагаючись обмежити наші підрозділи в маневрах.

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У відповідь нашою авіацією нанесено 3 удари по скупченню живої сили та військової техніки рашистів на Херсонщині. Також нанесено ракетні удари по складах пального та району зосередження техніки, подавлено 2 командно-спостережних пункти противника.

Загалом за добу, в результаті виконання вогневих задач нашими підрозділами завдано втрат ворогу в кількості 70рашистів та понад 60 одиниць ворожої техніки, серед яких: 1 гелікоптер, 1 самохідна гармата "Піон", 1 реактивна система залпового вогню "Град", 3 гаубиці 152 мм,19 одиниць броньованої, 33 автомобільної, 4 – інженерної техніки.

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Також, знищено 2 склади боєприпасів.

Корабельне угруповання ворожого флоту в північно-західній частині Чорного моря в черговий раз переформатовано. 2 ракетних кораблі та 1 підводний човен, споряджені 20крилатими ракетами, продовжують створювати загрозу ракетної атаки з моря, 1 великий десантний корабель декларує збереження намірів на десантну операцію".

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