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НАТО робить недостатньо для захисту і підтримки України, - Моравецький

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НАТО робить недостатньо для захисту і підтримки України, - Моравецький
НАТО робить недостатньо багато зусиль для захисту і підтримки України. Попри це, в умовах сучасної агресії РФ проти України, НАТО є єдиною структурою, яка може протистояти атакам на Європу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького.

"Чи достатньо ми сильні в захисті наших європейських цінностей? Українські військові та український народ борються за найважливіші цінності Європи та вільного світу – суверенітет, свободу, право жити. І я вважаю, що відповідь на попереднє запитання – ні. Ми не робимо достатньо, ми не зробили достатньо, щоб захистити Україну, щоб підтримати українців", - підкреслив Матеуш Моравецький.

Прем'єр-міністр Польщі закликав активніше постачати Україні зброю і артилерію. На думку Моравецького, економічна і військова підтримка України необхідна тут і зараз – не через кілька тижнів, не через місяць. Він також підкреслив, що українцям зараз дуже необхідна надія і членство в ЄС – це наша основна надія на майбутнє.

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Топ коментарі

  • Сергей Якимец f3ff978b
    Он ничего не путает! Он говорит про военную помощь сегодня, а не завтра. Он не призывает вводить войска или вступать в открытое противостояние с ордой. Потому что понимает - сегодня Украина=завтра (15-20 лет) Польша. Если его уже не будет в живых, будут жить его дети и внуки.

    Чи достатньо ми сильні в захисті наших європейських цінностей? Українські військові та український народ борються за найважливіші цінності Європи та вільного світу - суверенітет, свободу, право жити. І я вважаю, що відповідь на попереднє запитання - ні. Ми не робимо достатньо, ми не зробили достатньо, щоб захистити Україну, щоб підтримати українців", - підкреслив Матеуш Моравецький.

    Прем'єр-міністр Польщі закликав активніше постачати Україні зброю і артилерію. На думку Моравецького, економічна і військова підтримка України необхідна тут і зараз - не через кілька тижнів, не через місяць. Він також підкреслив, що українцям зараз дуже необхідна надія і членство в ЄС - це наша основна надія на майбутнє.
  • Aleksiey Ykropovich
    100%
    Могли хочаб літаки свої відправити разом з пілотами. Коли ще буде нагода Ф35 проти су у реальному бою перевірити? Та й ігнорування знесення рашистами цілих містечок під 0 теж виглядає як трохи підсцикують керівники НАТО.
  • Отто Кац 5dad5414
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