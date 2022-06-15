РФ готова призивати осіб з "легкими проступками", - американський Інститут дослідження війни

Росія, з огляду на втрати у війні в Україні, вдається до спрощення мобілізації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє американський Інститут дослідження війни (ISW).

Попри те, що збройні сили Білорусі 14 червня розпочали командно-штабні навчання, ISW припускає, що РБ навряд чи розпочне бойові дії проти України на боці Росії.

Інститут також повідомляє, що, незважаючи на відсутність підтримки на тимчасово окупованих територіях, Росія намагається прискорити процес анексії, проте не має конкретного плану щодо цього.

Кпім того, військові аналітики припускають, що РФ буде спрощувати усі вимоги, аби розширити мобілізацію і залучати до військової служби навіть тих, хто має "легкі проступки".

Ключові висновки аналітиків ISW:

Росія розглядає варіанти збільшення кількості мобілізованих, щоб перекрити втрати військових РФ в Україні.

Російські війська продовжують боротьбу за контроль над заводом "Азот" і знищили всі сполучення між Сєверодонецьком і Лисичанськом, імовірно, щоб ізолювати українських захисників, що залишилися в місті, від критичних комунікацій.

Загарбники продовжують готуватися до наступальних дій на південному сході від Ізюма та на заході від Лимана в напрямку Слов’янська.

Окупанти продовжують наступальні дії на схід від Бахмута біля траси Т1302, щоб перерізати українські лінії комунікації до Сєверодонецька-Лисичанська.

Російські війська продовжили наступальні операції з відтиснення українських військ від лінії фронту на північний схід від Харкова.

Українські контратаки змусили російські війська на південній напрямку зміцнювати зайняті оборонні позиції.

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