У Пентагоні не вірять, що Путін досягне своїх цілей в Україні
6 62912
Опір українських військових не дозволить Володимиру Путіну досягти визначених цілей у війні, розв’язаній проти України.
Таку думку висловив заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Кол, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Я досі вважаю, що Путін має плани на значну територію України, якщо не на всю країну. Проте я не думаю, що він може досягти цих цілей", - зауважив заступник глави Пентагону.
За його словами, російські сили подекуди можуть досягти тактичних успіхів. Однак, констатував Кол, українці тримаються. "Я не думаю, що росіяни здатні досягти своїх грандіозних цілей", - наголосив заступник міністра оборони США.