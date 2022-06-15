Понад 940 заяв про колаборантів надіслали українці у чатбот "єВорог"

За час роботи чатботу "єВорог" українці вже надіслали понад 940 повідомлень про колаборантів, усі вони передані до СБУ.

Про це Патрульна поліція повідомила у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Українці вже надіслали понад 940 заявок про колаборантів у чатбот. Усіх їх вже передали до СБУ", - зазначається в повідомленні.

Правоохоронці нагадали, що поінформувати про колаборанта можна у кілька кліків. Для цього у чатботі "єВорог" потрібно вибрати пункт "Повідомити про колаборантів", потім - вказати їхню геолокацію та додати фото або відео.

Після цього громадянину необхідно описати, чому він вважає особу колаборантом, та уточнити, як саме вона допомагає загарбникам. Якщо не вдалося зняти колаборанта на камеру, необхідно надсилати заявку з текстом та всіма подробицями.

"Знімайте зрадників прихованою камерою без звуку та з безпечного місця. Не забувайте видаляти листування з єВорогом та фото з вашого телефона", - попередили поліцейські.

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