ДБР повідомило про підозру у держзраді вісьмом правоохоронцям на Запоріжжі

Працівники Держбюро розслідувань заочно повідомили про підозру вісьмом правоохоронцям із Запорізької області, які вирішили "служити" російським загарбникам.

Як передає Цензор.НЕТ, про це ДБР повідомляє у Телеграмі.

За даними слідства, один із фігурантів у нагороду за свою співпрацю з російською федерацією очолив так звану "народну міліцію", створену ворогом у Мелітопольському районі.

Встановлено, що "начальник" схилив до співпраці з ворогом інших своїх колег.

За зраду та перехід на бік загарбників ДБР повідомило про підозру також двом правоохоронцям із Бердянська, які за власним бажанням пішли на службу до каральних органів на тимчасово захоплених росіянами територіях.

Фігуранти підозрюються в державній зраді (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу), що передбачає ув'язнення терміном 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

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