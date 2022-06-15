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Росіяни контролюють більшу частину Сєверодонецька. Бійці на "Азоті" сковують війська РФ, - розвідка Великої Британії

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Росіяни контролюють більшу частину Сєверодонецька. Бійці на "Азоті" сковують війська РФ, - розвідка Великої Британії
Російські сили взяли під контроль більшу частину міста Сєверодонецька. Захисники утримують промзону, сковуючи таким чином сили РФ.

Про це йдеться у звіті розвідки Великої Британії, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Російська тактика боїв у містах, що спирається на інтенсивне застосування артилерії, спричинила значні побічні втрати по всьому місту. Елементи ЗСУ та кілька сотень цивільних перебувають у підземних бункерах хімзаводу "Азот" у міській промзоні", - йдеться у повідомленні.

За прогнозами британців, надалі російські сили будуть зосереджені довкола "Азоту". Допоки тримаються захисники, росіяни не зможуть кинути ці сили на інші завдання.

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Аналогічна ситуація була при обороні Маріуполя та заводу "Азовсталь": українські війська тривалий час стримували великі сили окупантів на цій ділянці фронту, не даючи перекинути їх на посилення ще кудись.

В розвідці Великої Британії наголосили, що "вкрай малоймовірно", щоб Москва очікувала такого запеклого спротиву або такого затяжного конфлікту на виснаження при першому плануванні повномасштабного вторгнення в Україну.

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Топ коментарі

  • Андрей Шимановский 8c242c30
    Где то это уже было. Как то не хочется второго Мариуполя.
  • Алексей Первеев 0c647dc7
    У вас депресія на тему зради ? Є надійний метод: перекажіть кошти ЗСУ, волонтерам або переселенцям. Якщо не попускає - подвойте суму і повторіть. До зцілення. І тоді другого Маріуполя точно не буде, в тому числі завдяки вам.
  • Виталий Короткий 1a6658e6
    еще один «Азовсталь»??
    как там черти которые годами кричали про «дебальцево» и «илловайск»
    молчат???
    ах, да, смотрят видосики на фейсбуке.
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