Столтенберг підтвердив, що Зеленського запросили на саміт НАТО в Мадриді

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив запрошення Президенту України Володимиру Зеленському взяти участь у Мадридському саміті Альянсу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це Єнс Столтенберг сказав на пресконференції за підсумками зустрічі лідерів семи країн НАТО, яка відбулася у Гаазі.

"За два тижні союзники зустрінуться для проведення історичного саміту трансформації у Мадриді, та прийматимуть рішення, щоб підтримувати НАТО сильним у більш небезпечному світі. Сьогодні ми мали чудову дискусію щодо підготовки до нього, включаючи необхідність потужної підтримки для України - як короткострокової, так і на віддаленішу перспективу. Я з нетерпінням сподіваюся привітати президента Зеленського, який звернеться до лідерів НАТО під час нашого саміту в Мадриді", - сказав Столтенберг.

Читайте: Україна має отримати більше важкого озброєння, - Столтенберг

Він нагадав, що у відповідь на російське вторгнення в Україну Альянс посилив свої оборонні спроможності, включаючи підвищення боєготовності сил та їх передову присутність. За словами Столтенберга, союзники готові захищати "кожен дюйм" території НАТО. У Мадриді вони погодять подальші кроки щодо зміцнення стратегічних позицій.

"Ми обговорили історичне подання Фінляндії й Швеції щодо приєднання до НАТО. Їхнє членство принесе їм більше безпеки, та зробить наш Альянс сильнішим. Я мав конструктивні переговори з президентом Нііністе та прем’єр-міністром Андерссон під час візиту до Фінляндії та Швеції на початку тижня. Я привітав серйозні кроки, які вже були зроблені у відповідь на занепокоєння Туреччини, включаючи боротьбу проти PKK (Робітнича партія Курдистану. – Ред.)", - додав генеральний секретар НАТО.

Також читайте: Україна чекає чіткого сигналу від НАТО щодо своєї ролі в європейській безпеці, - Резніков

Як повідомлялося, 28-30 червня у Мадриді відбудеться черговий саміт НАТО, який розгляне сучасні виклики для європейської і євроатлантичної безпеки, шляхи подальшої трансформації Альянсу, та ухвалить нову Стратегічну концепцію.